POL-K: 230523-1-K Raub auf Kiosk - Tatverdächtige stellen sich - Beweismittel bei Durchsuchung sichergestellt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 2 vom 16. Mai

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5510933

Einsatzkräfte haben am Montagnachmittag (22. Mai) die Wohnung eines 18-jährigen Tatverdächtigen in Köln-Zollstock durchsucht und eine Softair-Waffe sowie mehrere Kleidungsstücke sichergestellt.

Hintergrund sind die Ermittlungen nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk am Höninger Weg in Zollstock vom 15. Mai. Der 18-Jährige hatte sich zuvor gemeinsam mit einem 16 Jahre alten Kölner auf der Polizeiwache in Sülz gestellt.

Einen dritten Tatverdächtigen (19) trafen die Einsatzkräfte in der Wohnung des 18-Jährigen an. Beamte nahmen die jungen Männer zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit ins Polizeipräsidium. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Raubes. Den 16-Jährigen übergaben die Beamten an seine Eltern. (sw/iv)

