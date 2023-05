Polizei Köln

POL-K: 230522-2-K Honigsüßer Polizeialltag

Köln (ots)

Vermutlich auf der Suche nach einem sicheren Zuhause sind am Sonntag (21. Mai) etwa 10.000 Besucherinnen an einem Bürofenster in der Polizeiinspektion 1 gelandet. Zufällig war Polizeikommissarin und Hobbyimkerin Sonja Kessler nach ihrem Urlaub den ersten Tag wieder im Dienst. Als Bienenexpertin informierte sie einen Imker aus der Innenstadt, der dem summenden Volk wieder zu einem eigenen sicheren Zuhause verhalf. Die Polizeikommissarin hat bereits 2018 mit ihrer Bachelorarbeit zum Thema "Untersuchung der Praxistauglichkeit von Bienen als Drogenschnüffler" von sich Reden gemacht. Die Polizeibienen der Inspektion sind nun nach Frechen gezogen. Vor August 2024 wird es keinen "Polizeihonig" geben, so der Imker.(no/ac)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell