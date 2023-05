Polizei Köln

POL-K: 230519-3-K 15-Jähriger nach versuchten Tötungsdelikt in Haft

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 17. Mai 2023

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5511698

Einen Tag nach dem versuchten Tötungsdelikt vom 16. Mai in Köln-Kalk haben Ermittler der eingesetzten Mordkommission einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, bei der Auseinandersetzung am Rande des Bürgerparks einen 17-Jährigen leicht und einen 18-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Ein Haftrichter schickte ihn am Donnerstag (18. Mai) wegen versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft.

Bei weiteren Ermittlungen an der Wohnanschrift des 15-Jährigen im Stadtteil Rath-Heumar trafen Beamte der Kripo Köln am Freitagvormittag (19. Mai) den Bruder (18) des Festgenommenen an. Der 18-Jähriger soll bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend beteiligt gewesen sein. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten nahmen ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit ins Präsidium.

Weitere Auskünfte können aktuell mit Blick auf das laufende Verfahren nicht gegeben werden. (sw/de)

