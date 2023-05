Polizei Köln

POL-K: 230521-1-K Dank Plakat-Aktion: Heiße Spur nach versuchtem Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Haft

Köln (ots)

Nachtrag zu der Pressemeldung Ziffer 3 vom 16. Mai 2023

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5511161

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt

Nach der am 17. Mai eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung in einem versuchten Tötungsdelikt hat die Polizei den Mann festgenommen, der am frühen Samstagmorgen (25. Februar 2023) in der Kölner Innenstadt einen 32-Jährigen durch Schläge und Tritte gegen den Kopf lebensgefährlich verletzt haben soll.

Ermittler des Kriminalkommissariats 45 hatten am 17. Mai rund um den Tatort auf der Weyerstraße Fahndungsplakate aufgehängt - mit Erfolg! Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung führte die Spur nun zu dem 34-jährigen Deutschen, gegen den sich nach weiteren umfangreichen Ermittlungen der Tatverdacht erhärtet hat. Ermittler nahmen ihn am Freitagabend (19. Mai) um kurz vor Mitternacht an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Holweide fest. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft an. (cr/de)

