POL-K: 230523-2-K Suzuki-Fahrer biegt ordnungswidrig ab - drei Verletzte

Köln (ots)

Bei einem Zusammenprall am Montagnachmittag (22. Mai) auf der Ampelkreuzung Raderberggürtel/Brühler Straße in Raderthal haben der 27 Jahre Fahrer eines Suzuki Swift und ein VW-Fahrer (20) leichte, dessen Beifahrer (22) schwere Verletzungen erlitten. Zur Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Kreuzungsbereich und stellte den schwer beschädigten Suzuki sicher. Rettungskräfte fuhren die Verletzten in Krankenhäuser.

Laut Angaben der Unfallbeteiligten und Zeugen war der 20-Jährige mit seinem ID.3 Pro gegen 17.30 Uhr vom Raderberggürtel kommend geradeaus in Richtung Zollstock in die Kreuzung eingefahren. Gleichzeitig bog der ihm auf dem Raderthalgürtel entgegenkommende Suzuki-Fahrer verbotswidrig nach links in die Brühler Straße Richtung stadteinwärts ab. Auf der Kreuzung kollidierte der VW seitlich mit dem Suzuki. (cg/iv)

