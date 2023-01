Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Junger Mann im Park überfallen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub im Park "Veiinghof". Der Überfall wurde erst ein paar Tage nach der Tat der Polizei gemeldet. Der Vorfall selbst war am Dienstag, 27.12., gegen 23 Uhr in der Nähe der Goethestraße. Ein 18-jähriger Waltroper war zu Fuß in dem Park unterwegs als er plötzlich von etwa fünf Personen angesprochen wurde. Wenig später wurde der 18-Jährige von einem aus der Gruppe mit einem Messer bedroht, verlangt wurde die Bank-Karte samt PIN. Der Waltroper gab die Sachen her und lief anschließend weg. Am Freitag (30.12.) kam er dann zur Wache und meldete den Vorfall. Der "Haupttäter" wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, dunkelhäutig, normale Statur, dunkler Oberlippenbart und Kinnbart, bekleidet mit einer grauen Mütze, einem schwarzer Pulli und schwarzer Hose. Die anderen aus der Gruppe konnten nicht näher beschrieben werden, es soll sich um männliche Personen gehandelt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Überfall und hofft auf Personen, die Hinweise zu dem Haupt-Tatverdächtigen bzw. zu der Gruppe geben können. Wer etwas weiß, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell