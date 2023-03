LPI-GTH: Berauscht einer Kontrolle entzogen

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen widerrechtlich in eine Feldscheune in der Straße "Gut Ringhofen" in Mühlberg ein. Der oder die Unbekannten entwendeten in der Folge unter anderem eine Traktorbatterie sowie Werkzeug. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von ungefähr 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 10. März, 15.00 Uhr und gestern, 09.00 Uhr. ...

