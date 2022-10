LPI-J: Pkw kollidiert mit Hauswand

Jena (ots) - E-Bike entwendet In dem Zeitraum von Mittwochmorgen bis Donnerstagabend wurde am Paradiesbahnhof in Jena ein E-Bike der Marke Haibike entwendet. Das Fahrrad war dort mittels Schloss gesichert, was die Wegnahme durch den unbekannten Dieb leider nicht verhindern konnte. Das E-Bike hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr