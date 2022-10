Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich in der Schorndorfer Straße in Kahla eine Unfallflucht. Hierbei hatte die 40-jährige Geschädigte ihren Pkw Chevrolet längs zum Bordstein am Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der unbekannte Unfallverursacher das Fahrzeug der 40-Jährigen und verursachte hierbei Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig vom Unfallort. Die Geschädigte wurde mittels Zettel an ihrem Pkw auf den Unfall aufmerksam gemacht. Auf diesem war jedoch lediglich eine Telefonnummer vermerkt, welche nicht vergeben ist.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036428-640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell