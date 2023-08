Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Norma Parkplatz - weißen Audi Q5 angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (17.08.2023)

Stockach (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Talstraße begangen. Der Unbekannte streifte den dort abgestellten weißen Audi Q5 im Bereich der rechten Fahrzeugfront und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Örtlichkeit, ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen. Am Audi stellte die Polizei rote Lackantragungen fest, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0.

