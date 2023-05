Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Westend;

Tatzeit: 02.05.2023, zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr;

Eine Handtasche haben Unbekannte am Dienstag aus einem geparkten Wagen entwendet. Das Fahrzeug hatte unverschlossen auf einem Parkplatz an der Straße Westend gestanden, wo es zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr zu der Tat kam. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter die Tasche samt Geldbörse aus dem Innenraum, als die Geschädigte gerade ihre Einkäufe in den Kofferraum lud. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell