Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Espasingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter fährt handgeschnitzten Wegweiser um und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (17.08.2023)

Espasingen (ots)

Am Donnerstag im Laufe des Tages ist es auf der Kreisstraße 6102 zwischen Espasingen und Bodman zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter touchierte den an der K6102 an der Abzweigung zum Sportplatz stehenden handgeschnitzten, mit Holzverzierungen gefertigten Wegweiser des SV Espasingen. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Aufgrund der Höhe der Beschädigungen ist der Schaden vermutlich durch einen Lastwagen verursacht worden. Sachdienliche Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell