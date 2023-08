Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannter durchwühlt im Kurgebiet mehrere unverschlossen abgestellte Fahrzeuge nach möglichen Wertsachen

VS-Villingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter im Kurgebiet mehrere unverschlossen abgestellte Autos nach Wertsachen durchwühlt. So machte sich der Unbekannte an einem Porsche und an einem Volvo im Vogelbeerweg und im Oberförster-Ganter-Weg zu schaffen, ohne jedoch etwas mitzunehmen. Fündig wurde der Täter an einem in der Obere(n) Waldstraße abgestellten Skoda. Aus diesem entwendete der Unbekannte aufgefundenes Bargeld, eine Brille sowie ein mobiles Navigationsgerät. Eine auf einem Grundstück im Vogelbeerweg vorhandene Videoüberwachung zeichnete am Donnerstagmorgen, gegen 01 Uhr, eine Person auf, die sich an einem der genannten Autos aufhielt. In der Aufzeichnung ist der Umriss einer männlichen Person mit Rucksack erkennbar. Die Polizei Villingen (Tel.: 07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass in abgestellten Fahrzeugen keine Wertsachen aufbewahrt werden sollten. Zudem sollten Fahrzeuge natürlich nur verschlossen abgestellt werden.

