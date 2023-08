Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Kreuzungsunfall - 7000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend, kurz vor 23 Uhr, auf der Kreuzung Salinenstraße und Keplerstraße ereignet hat. Eine 18 Jahre junge Frau fuhr mit einem VW Polo auf der Keplerstraße in Richtung Bahnhof und wollte die Salinenstraße geradeaus überqueren. Hierzu hielt sie zunächst vor der Kreuzung an. Nach dem Anfahren und als sie die Kreuzung schon fast überquert hatte kam es zur Kollision mit einem Renault Megane, dessen 46-jährige Fahrerin sich aus Richtung Eisstadion auf der bevorrechtigten Salinenstraße der Kreuzung näherte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

