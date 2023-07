Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diensthund stellt Einbrecher

Lübbecke (ots)

Ein Diensthund hat in der Nacht zu Freitag einen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus stellen können. Ein Zeuge hatte die Polizei auf den Einbruch aufmerksam gemacht.

Weil der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Eichtelgen" gegen ein Uhr einen Stromausfall feststellte und zudem Geräusche aus dem Keller wahrnahm, alarmierte er die Polizei. Als die Beamten - darunter eine Diensthundführerin und ihre Hündin "Tara" - eintrafen, konnte der Einbrecher schnell in den Kellerräumlichkeiten aufgespürt werden. Die Spürnase hatte die Beamten zielstrebig zu dem Versteck geführt, in dem sich ein 24-Jähriger, trotz Aufforderung der Beamten herauszukommen, verborgen hielt. Der Lübbecker hatte sich offenbar widerrechtlich Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft und war anschließend in die Kellerräume eingedrungen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der vorangegangene Stromausfall möglicherweise auf Manipulationen am Verteilerkasten im Keller zurückzuführen sein könnte. Weil bei dem Kabeldieb diverse Werkzeuge aufgefunden wurden und er widersprüchliche Angaben machte, nahmen die Beamten den Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, vorläufig fest. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Auf den 24-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu.

