POL-ME: Radfahrer mit Handy am Ohr fuhr über Rot: Verkehrskontrolle wird zum Volltreffer - Hilden - 2304024

Radfahrer mit Handy am Ohr fuhr über Rot: Verkehrskontrolle wird zum Volltreffer - Hilden

Mettmann

Das Verkehrsvergehen eines 38 Jahre alten Mannes aus Erkrath führte am Ostersonntag (9. April 2023) in Hilden zu einer Festnahme samt vollstrecktem Haftbefehl und Zuführung in die Justizvollzugsanstalt.

Folgendes war geschehen:

Gegen 13:45 Uhr waren Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife über die Ellerstraße in Hilden gefahren, als sie auf einen Radfahrer aufmerksam wurden, der mit seinem Handy am Ohr über eine rote Ampel fuhr. Daraufhin sprachen die Beamten den Mann über die Lautsprecher des Streifenwagens an und forderten ihn auf, zwecks Kontrolle stehen zu bleiben.

Der Radfahrer reagierte auf die polizeiliche Ansprache jedoch nicht wie erhofft, sondern gab plötzlich Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen - zunächst auf dem Rad, im weiteren Verlauf jedoch zu Fuß, wobei er auch über die Gleise einer Bahnstrecke flüchtete, weshalb der Zugverkehr kurzzeitig eingestellt werden musste. Letztendlich konnten die Beamten den Mann jedoch stellen.

Hierbei stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem 38-Jährigen um einen polizeibekannten Erkrather handelte, gegen den auch noch ein offener Haftbefehl vorlag. Außerdem stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen (Amphetamine) - ferner ergab sich der Verdacht dass sein Fahrrad, ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Bulls" - entwendet worden war.

Die Konsequenzen für den Mann:

Der Haftbefehl des Erkrathers wurde vollstreckt. Anschließend wurde der Mann der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Zudem wurde ein neues Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls gegen ihn eingeleitet. Das mutmaßlich entwendete Mountainbike wurde sichergestellt - die Ermittlungen zu seinem rechtmäßigen Eigentümer dauern an.

