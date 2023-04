Polizei Mettmann

POL-ME: "Streifenwagen" macht in Hilden Halt - Hilden - 2304021

Mettmann (ots)

Schon seit zwei Jahren tourt er durch das Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "Streifenwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann. Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern an Marktplätzen und anderen innerstädtischen Treffpunkten ins Gespräch kommen.

In der kommenden Woche ist der "Streifenwagen" nach Ostern in Hilden unterwegs und macht an verschiedenen Stationen Halt.

Die Termine im Überblick:

Dienstag, 11.04.2023 um 15 Uhr am Warrington-Platz

Mittwoch, 12.04.2023 um 13 Uhr am Nordmarkt

Donnerstag, 13.04.2023 um 10 Uhr in der Nähe des Alten Marktes

Freitag, 14.04.2023 um 11 Uhr am Hintereingang Bismarckpassage/ Warrington-Platz

Die Bezirksdienstbeamten werden durch die ehrenamtlichen Mitglieder des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) unterstützt, die ebenfalls insbesondere im Bereich der Kriminalprävention geschult sind und Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit beantworten können.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell