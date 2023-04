Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin von falschem Handwerker betrogen - Haan - 2304019

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat sich am Mittwoch (5. April 2023) in Haan als Handwerker ausgegeben und eine Seniorin um eine hohe Summe Bargeld, Sparbücher, Dokumente und Schmuck betrogen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann der Haustüre eines älteren Ehepaars im Wohngebiet rund um die Flemingstraße. Der Tatverdächtige gab sich als Handwerker aus und gab vor, Stromleitungen vermessen zu müssen. Die 83-jährige Bewohnerin ließ den Mann ins Haus und begleitete ihn, als er vorgab Messungen vorzunehmen. Schließlich bat er die Frau, den Tresor zu öffnen und eine Geldkassette und eine Schmuckschatulle zu entnehmen.

Die Seniorin folgte der Aufforderung. Später bat der Unbekannte sie, in den Keller zu gehen. Für diesen kurzen Moment ließ sie den Unbekannten unbeaufsichtigt. Als die Seniorin in die Wohnräume zurückkehrte, hatte der vermeintliche Handwerker das Haus samt der Geldkassette und der Schmuckschatulle verlassen. Entwendet wurden ersten Erkenntnissen zufolge eine hohe Summe Bargeld, Sparbücher, Dokumente und Schmuck.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - ca. 20 bis 30 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - sprach akzentfrei Deutsch - schwarze Haare - war komplett schwarz gekleidet und trug eine weiße FFP2-Maske

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Betrüger ein, die leider jedoch erfolglos verlief. Daher werden Zeugen gebeten, sich auf der Wache in Haan zu melden: Wer hat den unbekannten Mann im Bereich der Flemingstraße beobachtet und kann Angaben zu seiner Identität machen? Die Wache in Haan ist jederzeit unter der Nummer 02129 9328-6480 erreichbar.

Die Polizei nimmt diesen Fall erneut zum Anlass um ihre bekannten Warnhinweise zu wiederholen: Öffnen Sie niemals unbekannten Personen die Türe. Handwerker und Mitarbeiter von Ablesefirmen kündigen sich in der Regel vorher an und vereinbaren Termine. Bitten Sie Nachbarn oder Angehörige darum, Sie bei solchen Terminen zu begleiteten, damit Sie sich im Zweifelsfall nicht alleine mit einer fremden Person in Ihrer Wohnung aufhalten müssen. Informieren Sie die Polizei unter 110, wenn Sie Hilfe brauchen!

