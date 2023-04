Polizei Mettmann

POL-ME: Kellerbrand in Bungalow - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2304017

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 05. April 2023, kam es in Monheim am Rhein zu einem Kellerbrand in einem Bungalow. Die Bewohner blieben unverletzt, es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war geschehen:

Gegen 06:40 Uhr alarmierte ein 80-jähriger Hausbesitzer die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein, nachdem er eine Rauchentwicklung im Keller seines Bungalows an der Schlegelstraße bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte stellten einen Brandausbruch an einem Stromverteilerkasten im Keller fest. Dank eines schnellen Eingreifens konnte der Brand zeitnah gelöscht werden, so dass größerer Sachschaden verhindert werden konnte.

Die zwei 80-jährigen Bewohner blieben, trotz der starken Rauchentwicklung, unverletzt und konnten nach einer medizinischen Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte vor Ort entlassen werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

