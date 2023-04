Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekanntes Trio raubt Bargeld - die Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2304020

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 05. April 2023, raubte ein unbekanntes Trio in einem Friseursalon einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Jackentasche eines 91-Jährigen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 13:30 Uhr hielt sich ein 91-jähriger Hildener in einem Friseursalon an der Kichhofstraße in Hilden auf, als ein Pärchen den Salon betrat. Während die Frau vorgab, sich beraten lassen zu wollen, hielt sich der Mann am Garderobenständer auf. Die 43-jährige Geschäftsinhaberin bemerkte, dass der Mann einen Umschlag aus der Jacke ihres Kunden entwendete und sprach den Dieb an. Eine 53-jährige Kundin eilte der Zeugin zu Hilfe und das Duo verließ fluchtartig mitsamt der Tatbeute die Geschäftsräume. Hierbei wurde die 53-Jährige zur Seite gestoßen und leicht verletzt.

Anschließend floh das Duo fußläufig in Richtung Mittelstraße. Ein weiterer Mann, der zunächst vorgab, seine Hilfe anzubieten, floh nach Zeugenangaben anschließend in gleicher Fluchtrichtung von der Tatörtlichkeit.

Der 91-Jährige gab gegenüber den alarmierten Beamten an, dass er am Vormittag einen geringen vierstelligen Geldbetrag von einem Bankinstitut an der Mittelstraße abgehoben hatte. Anschließend habe er das Friseurgeschäft aufgesucht und den Umschlag in seiner Jacke belassen, welche an der Garderobe hing.

Die flüchtigen Tatverdächtigen sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben und können folgendermaßen beschrieben werden: 1. Person

- männlich - circa 30 Jahre alt - dunkelbraune kurze Haare - trug eine silberne "Pilotenbrille" - bekleidet mit einer silber-grauen Steppjacke und einer schwarzen Hose

2. Person

- weiblich - circa 35-40 Jahre alt - 160 cm groß - kräftige Statur - orangefarbenen Haare zum Zopf gebunden - glitzernder "Smiley" auf der Oberbekleidung

3. Person

- männlich - circa 30-35 Jahre alt - dunkelbraune kurze Haare - trug eine dunkelgraue Baskenmütze - schwarz gekleidet

Das räuberische Trio konnte trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Zeugen gaben an, dass sich der dritte tatverdächtige Mann mit einer gepflegten dunklen Limousine / SUV entfernt haben soll.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

