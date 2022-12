Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbrecher dringen in Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

Monakam (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen in Monakam.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchten die Täter zwischen Mitternacht und 7 Uhr zunächst gewaltsam über die Terrassentür der Gebäuderückseite in ein Einfamilienhaus in der Brunnenstraße einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Offenbar gelang es ihnen in der Folge jedoch über ein Fenster in das Haus zu gelangen, dort durchsuchten sie das Erdgeschoss. Eine entwendete Handtasche konnte unweit des Tatortes aufgefunden werden. Die Polizei hat Spuren gesichert. Die weitere Sachbearbeitung wurde durch die Kriminalpolizei in Calw übernommen. Diese bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

