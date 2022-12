Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbrecher dringen in Cafe ein - Zeugen gesucht

Bad Liebenzell (ots)

In ein Bad Liebenzeller Cafe eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen.

Die Täter brachen eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere des Cafes am Kurhausdamm. Dort versuchten sie offenbar die Registrierkasse aufzubrechen, an was sie jedoch scheiderten. Schlussendlich stahlen die Eindringlinge die Kasse, in der sich ausschließlich ein kleinerer Bargeldbetrag befand, komplett. Wie hoch der Schaden an der Tür ist, den die Täter verursacht hatten, ist noch unbekannt.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

