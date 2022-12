Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Nach Vorfall in Drogeriemarkt: Zwei couragierte Zeugen sollen sich melden

Nagold (ots)

Nach einem Vorfall am Dienstagabend in einem Drogeriemarkt in Nagold, suchen die Ermittler nach zwei Zeugen, die beherzt Zivilcourage gezeigt haben.

Dem derzeitigen Stand zufolge soll ein 25-jähriger Mann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich der Drogerie in der Marktstraße gegen 18:15 Uhr mehrere Artikel entwendet haben, als er im Außenbereich einer Passantin auffiel. Diese Zeugin machte sofort durch Rufen auf den Vorfall aufmerksam, woraufhin eine Angestellte des Marktes sowie ein Kunde den weglaufenden Tatverdächtigten verfolgten. Dem Kunden gelang es dann offenbar, den 25-Jährigen festzuhalten, obwohl jener versucht haben soll, sich hiergegen zu wehren. Der 25-Jährige, den nun eine Strafanzeige wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls erwartet, soll in Begleitung eines weiteren, noch unbekannten Tatverdächtigen gewesen sein. Das Polizeirevier Nagold hat Ermittlungen zur Identifizierung dieser Person eingeleitet, von der bisher lediglich bekannt ist, dass sie mit einer dickeren, blauen Daunenjacke bekleidet gewesen sein soll. Außerdem suchen die Ermittler den couragierten Kunden sowie die Passantin, die auf den Vorfall aufmerksam gemacht hatte. Die Personalien dieser beiden wichtigen Zeugen sind der Polizei nicht bekannt.

Das Polizeirevier Nagold bittet deshalb sowohl den Kunden als auch die Passantin, aber auch etwaige weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.

Unabhängig von diesem aktuellen Fall weist das Polizeipräsidium auf folgende allgemeine Regeln für Zivilcourage hin:

Regel Nr. 1: Helfen Sie, aber bringen Sie sich nicht in Gefahr

Regel Nr. 2: Rufen Sie die Polizei unter 110

Regel Nr. 3: Bitten Sie andere um Mithilfe

Regel Nr. 4: Prägen Sie sich Tätermerkmale ein

Regel Nr. 5: Kümmern Sie sich um Opfer

Regel Nr. 6: Sagen Sie als Zeuge aus

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell