POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Calw (ots) - In Calw hat ein 35-jähriger Skodafahrer am Dienstagabend seinen Führerschein abgeben müssen, nachdem er zuvor mit etwa 2,3 Promille im Straßenverkehr aufgefallen war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Mann gegen 22:15 Uhr auf der Stuttgarter Straße sehr langsam und in Schlangenlinien, weshalb durch Verkehrsteilnehmer die Polizei ...

mehr