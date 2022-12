Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Unbekannter Fahrer eines Sattelzugs gesucht

Mühlacker (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagmorgen in Mühlacker zwei Personen verletzt worden. Der Fahrer eines möglicherweise unfallbeteiligten Sattelzugs wird nun gesucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 44-jährige VW-Fahrerin gegen 05:40 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Illingen unterwegs, als sie an dem Sattelzug vorbeifuhr, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. In diesem Moment soll der Sattelzug dann ein Stück weit auf den linken Fahrstreifen gekommen sein und dadurch die VW-Fahrerin zum Abbremsen gezwungen haben. Ein hinter der 44-Jährigen befindlicher 32-jähriger Jaguar-Fahrer erkannte den abbremsenden VW offenbar zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall wurden die 44-Jährige und eine weitere Person in ihrem Fahrzeug laut bisherigen Informationen leicht verletzt. Weiterhin entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro.

Der Fahrer des Sattelzugs, von dem nicht bekannt ist, ob er von dem Unfall etwas mitbekommen hat, fuhr direkt danach weiter. Von dem Sattelzug ist ausschließlich bekannt, dass der Planenaufbau seitlich in weißen Buchstaben mit dem Schriftzug "Fliegl" versehen ist.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten Sattelzug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

