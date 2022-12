POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zettel an Fahrzeug angebracht- Polizei sucht unbekannten Zeugen

Nagold (ots) - Nach einem Vorfall am Dienstagabend in einem Drogeriemarkt in Nagold, suchen die Ermittler nach zwei Zeugen, die beherzt Zivilcourage gezeigt haben. Dem derzeitigen Stand zufolge soll ein 25-jähriger Mann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich der Drogerie in der Marktstraße gegen 18:15 Uhr ...

mehr