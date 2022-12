POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken Vorfahrt missachtet und von Unfallstelle entfernt: Führerschein weg

Pforzheim (ots) - Die Verkehrspolizei Pforzheim sucht einen bislang namentlich nicht bekannten Zeugen, der am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall in der Emil-Strauß-Straße beobachtet haben soll. Gegen 17:20 Uhr wurde ein an der Einmündung Emil-Strauß-Straße Ecke Bayernstraße am rechten Fahrbahnrand geparkter VW Golf durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug nicht ...

mehr