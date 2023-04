Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte bestehlen 87-Jährige - Wülfrath - 2304023

Mettmann (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am heutigen Donnerstag (6. April 2023) Bargeld und hochwertigen Schmuck aus der Wohnung einer 87-jährigen Wülfratherin. Die mutmaßlichen Diebinnen verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ist auf der Suche nach Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 11 Uhr klingelten zwei Frauen an der Wohnungstür der 87-jährigen Seniorin im Wohngebiet im Bereich der Nordstraße. Die beiden Frauen baten die Seniorin um Stift und Zettel und gaben vor, eine Nachricht für einen anderen Bewohner des Hauses hinterlassen zu wollen. Als die Seniorin der Bitte nachkommen wollte, folgten die beiden Frauen ihr in die Wohnräume.

Eine der beiden Frauen bat darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Kurze Zeit später verließen die mutmaßlichen Betrügerinnen die Wohnung. Anschließend bemerkte die Seniorin, dass sie hochwertigen Schmuck und Bargeld entwendet hatten und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die mutmaßlichen Diebinnen kann die Frau wie folgt beschreiben:

1. Person:

- weiblich - ca. 25 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - westeuropäisches Erscheinungsbild - normale Figur - schwarze Haare - längliches Gesicht - sprach akzentfrei Deutsch

2. Person

- weiblich - ca. 25 Jahre alt - ca. 1,65 m groß - westeuropäisches Erscheinungsbild - schlanke Figur - schwarze Haare - ovales Gesicht - sprach akzentfrei Deutsch

Beide Frauen waren komplett schwarz gekleidet und führten große, schwarze Handtaschen mit sich.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die beiden Frauen zur Tatzeit im Bereich rund um die Nordstraße gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort und ihrer Identität geben? Die Wache in Wülfrath ist jederzeit unter der Nummer 02058 9200-6180 erreichbar.

Die Polizei warnt eindringlich vor Betrügern und mutmaßlichen Dieben an der Haustüre: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Schließen Sie immer sorgfältig hinter sich die Wohnungstür, falls Sie jemand an der Haustür um einen Gefallen bittet und fragen Sie Nachbarn und Angehörige um Hilfe in solchen Situationen. Im Zweifelsfall: Informieren Sie die Polizei unter 110!

Polizei Mettmann