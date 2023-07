Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter Fahrer

Bad Oeynhausen (ots)

Zu viel Alkohol intus hatte ein 30-Jähriger, als Polizisten ihn in der Nacht zu Mittwoch mit seinem E-Scooter aus dem Verkehr zogen.

Gegen 3 Uhr erblickten die Gesetzeshüter einen Bad Oeynhausener, als er mit seinem Elektrokleinstfahrzeug von der Mindener Straße in die Eidinghausener Straße einbog. Aus Richtung Bahnhof kommend war er mit seinem Gefährt auf der Straße unterwegs, anstatt den Radweg zu nutzen. Als der 30-Jährige den Streifenwagen entdeckte, sprang er blitzartig von seinem Roller und schob diesen. Die Polizisten hielten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch in der Atemluft. Einen freiwilligen Atemalkoholtest vor Ort lehnte er ab. Infolgedessen musste er die Beamten zur Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Weil der mutmaßlich Alkoholisierte dem zunächst keine Folge leisten wollte, wurde er zunehmend aggressiver und bedrohte fortlaufend die Einsatzkräfte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Bad Oeynhausener wieder entlassen. Die Weiterfahrt mit seinem elektrischen Roller wurde ihm untersagt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin: Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit den Regeln vertraut! E-Scooter sind keine Spielzeuge. Sie unterliegen den Regeln der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV). Auch für diese Elektroroller gilt die 0,5 Promille-Grenze, wie bei Autofahrern auch. Wer trotzdem fährt, riskiert seinen Führerschein. Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer appelliert die Polizei ausdrücklich, auch keine berauschenden Substanzen zu konsumieren. Wer sich nicht an die Vorschriften hält, muss mit Bußgeldern sowie Fahrverboten oder sogar einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell