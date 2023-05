POL-NI: Stadthagen - Fahrrad entwendet

Bad Eilsen (ots) - (ma) Durch einen Zeugen wird am Samstag gegen 22.10 Uhr die Polizei Bückeburg informiert, dass dieser bei seinem Nachbarn in Bad Eilsen, Interessentenweg, drei schwarz gekleidete und maskierte Personen gesehen habe, die zuvor über ein Gartentor geklettert sind und sich an den dortigen Bewegungsmeldern des Hauses zu schaffen machen. Nach dem Eintreffen der Polizei waren die unbekannten Personen bereits zu Fuß geflüchtet. Die Beamten stellten fest, dass ...

