Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei beschlagnahmt Auto und Führerschein

Minden (ots)

Ein Polizeibeamter, der außerhalb seines Dienstes mit seinem Privatwagen unterwegs war, hat am Dienstagnachmittag einen Autofahrer gemeldet, der durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat.

Nach Angaben des Polizisten war der 61-jährige Mann gegen 17 Uhr mit seinem VW auf der B 61 aus Dehme kommend in Richtung Minden unterwegs. Dabei soll der Fahrer mehrfach deutlich die Geschwindigkeit überschritten haben. Immer wieder habe der Mann seinen Wagen aus unbekannten Gründen plötzlich abgebremst und wieder stark beschleunigt, zudem mit quietschenden Reifen, so der Gesetzeshüter. Neben den unvorhersehbaren Bremsmanövern, brachte der Mann aus Minden weiterhin noch ein Fahrzeug auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Gefahr. Der dahinterfahrende Zeuge konnte einen Überholvorgang beobachten, bei dem ein entgegenkommender Wagen eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Wiedereinscheren verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in den Gegenverkehr, bevor er sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle hatte. Nach unzähligen links- wie auch rechtsseitigen Überholmanövern im Weserauentunnel konnte eine alarmierte Streifenwagenbesatzung den Verkehrsrowdy letztlich auf der Ringstraße in Minden stoppen. Während der Verkehrskontrolle fielen den Einsatzkräften mehrere bauliche Veränderungen auf, die möglicherweise das Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich ziehen können. Weiterhin stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mindener fest, der sich durch einen freiwillig durchgeführten Alkoholtest vor Ort bestätigte. Auf der Mindener Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Zwecks Überprüfung des Fahrzeugs durch einen Sachverständigen wurde auch sein getunter VW einbehalten.

Gegen den Autofahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

