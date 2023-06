Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Motorrad rutscht über die Straße

Ein Überholmanöver endete bei Erlenmoos am Sonntag abseits der Straße.

Ulm (ots)

Mit seiner BMW fuhr der 41 -Jährige auf der B312 von Edenbachen in Richtung Erlenmoos. Vor dem Kradfahrer war ein Auto unterwegs. Das wollte der 41-Jährige überholen. Beim Wiedereinscheren kam die BMW ins Schleudern und rutschte mehrere Meter über die Straße in den Graben. Glücklicherweise kam kein Verkehr entgegen. Die 41-Jährige trug durch den Sturz leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Dank seiner Schutzkleidung blieb der 41-Jährige bis auf leichte Schürfwunden unverletzt. Den Schaden an der noch fahrbereiten BMW schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei empfiehlt Motorradfahrerinnen und -fahrern nicht nur eine gute Vorbereitung zum Saisonstart und Fahrsicherheitstrainings, sondern auch eine gute Schutzkleidung. Der Unfall zeige, dass sich damit Verletzungen verhindern ließen.

++++1258930 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell