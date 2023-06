Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Motorrad nicht verkehrssicher

Ein technischer Mangel führte zu dem Unfall am Sonntag in Dornstadt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr am Kreisverkehr Himmelweiler / Albrecht-Berblinger-Straße. Aufgrund eines technischen Mangels blockierte das Hinterrad beim Einfahren in den Kreisverkehr. Der 17-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Sozia stürzten auf die Straße. Die junge Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Kradlenker kam mit leichten Verletzungen davon. Beide trugen keine Sicherheitskleidung, sondern nur leichte Sommerkleidung. Zur weiteren technischen Begutachtung wurde das Motorrad beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++++++ 1258301 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

