Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 02.-04.12.2022

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Personen einen Pkw in der Anton-Reling-Straße in Jever, indem gegen den rechten Außenspiegel getreten oder geschlagen wurde. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel-Nr. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

