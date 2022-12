POL-WHV: Pressebericht des PK Varel 02.-04.12.2022

Jever (ots) - Ein am Fahrbahnrand der Beethovenstraße in Jever abgestellter Pkw wurde in der Zeit vom 29.11. bis zum 30.11. an der linken vorderen Fahrzeugseite durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 29.11.2022 gg. 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mühlenstraße. Dort wurde der geparkte Volvo SUV der Geschädigten am vorderen rechten Kotflügel erheblich beschädigt. In beiden Fällen haben sich die ...

