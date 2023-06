Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Räuber entreißt Geldbeutel

Zu einem Raub am Samstag in der Göppinger Innenstadt sucht die Polizei weitere Zeugen.

Ulm (ots)

Am Samstag, kurz vor 14.00 Uhr, überquerte eine 30-Jährige die Geislinger Straße auf Höhe eines türkischen Schnellrestaurants. In der Hand hielt sie ihren Geldbeutel. Kaum auf der anderen Straßenseite angekommen, wurde sie von einem Radfahrer angerempelt. Gleichzeitig entriss er ihr die Geldbörse. Dann flüchtete er auf dem Fahrrad in Richtung Karlstraße. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Ein 35-Jähriger verfolgte den Räuber bis in die Obere Gartenstraße. Von dort aus flüchtete dieser weiter in Richtung Bahnhof. Während der Flucht warf er das Fahrrad in der Gartenstraße von sich und flüchtete, nach Aussage eines 15-jährigen Zeugen, zu Fuß weiter. Dann verlor sich die Spur. Den Geldbeutel fand man etwas später in der Davidstraße. Laut Beschreibung handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 40 bis 50-Jährigen mit dunkelblonden Haaren, der eine kurze Hose und ein blaues T-Shirt anhatte. Die Polizei fahndet nun nach ihm. Hinweise nimmt die Göppinger Polizei unter 07161 / 632360 entgegen.

++++++++++++++++++++++++++++1251630

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell