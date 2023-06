Ulm (ots) - Am Samstag gegen 9.50 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi die Albstraße in Ehingen. An der Einmündung zur Altsteußlinger Straße hielt er verkehrsbedingt an. Als er wieder anfuhr übersah er eine 63-jährige Ford-Fahrerin, die auf der Vorfahrtsstraße fuhr. Es kam im Einmündungsbereich zur Kollision. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der ...

