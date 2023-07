Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto überschlägt sich nach Kollision auf Weher Straße

Rahden (ots)

Offenbar mehrfach überschlagen hat sich am Sonntagmittag ein Auto bei einem Verkehrsunfall auf der Weher Straße. Eine 56-jährige Frau erlitt dabei leichte Verletzungen.

Den Erkenntnissen zufolge war die Autofahrerin aus Rahden mit ihrem Opel gegen 14 Uhr auf der Weher Straße in Richtung Nordel unterwegs. Als sie mit ihrem Fahrzeug die Kreuzung Barler Straße passierte, kam es auf der Vorfahrtstraße zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Skoda. Dessen 23-jährige Fahrerin aus Rahden näherte sich zeitgleich auf der Barler Straße in Richtung Süden fahrend der Kreuzung. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw der 56-Jährigen gegen mehrere Verkehrszeichen und überschlug sich in Folge dessen mehrfach, bevor er in einem Zaun zum Stillstand kam. Die Frau konnte sich leicht verletzt aus ihrem stark beschädigten Opel befreien und wurde im Anschluss von einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Lübbecke gebracht, aus dem sie am selben Tag wieder entlassen werden konnte. Die Skoda-Fahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

