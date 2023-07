Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte und drei kaputte Autos nach Unfall

Stemwede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lübbecker Straße in Höhe der Einmündung zur Oldendorfer Straße am Samstagvormittag waren insgesamt drei Autos beteiligt. Zwei Beteiligte zogen sich Verletzungen zu.

Gegen 10.30 Uhr befuhr eine 40-jährige Espelkamper mit ihrem Skoda die Lübbecker Straße. In Höhe der Einmündung zur Oldendorfer Straße wollte sie nach links abbiegen. Zeitgleich kam ihr aus Richtung Destel kommend ein Volvo entgegen, an dessen Steuer eine Frau (48) aus Osterkappeln saß. Somit kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Volvo gegen einen in der Einmündung stehenden Citroen, der von einer 42-jährigen Espelkamperin gelenkt wurde. Die Verletzten wurden nach erster medizinischer Versorgung vor Ort von Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

