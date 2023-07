Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei nimmt nach Flucht Drogenbesitzer fest

Rahden, Minden (ots)

Die Flucht eines BMW-Fahrers vor dem zivilen Provida-Krad der Polizei endete am Montagabend im Bereich "Alter Markt" in Rahden. Hier konnten Einsatzkräfte den Flüchtenden in einem Haus ergreifen. Auch der Grund für die Flucht vor dem Zweirad-Polizisten war schnell gefunden. Im Wagen fanden die Beamten Amphetamin und Marihuana sowie einen gefälschten Führerschein. Der wegen gleich gelagerter Delikte polizeibekannte 30-Jährige wurde nach einer Nacht im Mindener Polizeigewahrsam am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, welches einen Untersuchungshaftbefehl verkündete.

Seinen Anfang nahm das Geschehen gegen 19.30 Uhr auf der Bremer Straße (B 239) im Bereich Espelkamp. Dort kam der hochmotorisierte BMW dem Motorradpolizisten mit augenscheinlich hohem Tempo entgegen. Der Beamte wendete daraufhin mit seinem Krad und folgte dem Wagen. Hier missachte der Auto-Fahrer Sperrflächen, überholte auf Abbiegestreifen und fuhr fast doppelt so schnell, wie es zulässig war. Auf der Osnabrücker Straße in Rahden konnte der Polizist Haltezeichen geben und es sollte die Kontrolle erfolgen. Dem schien der Mann zunächst auch nachzukommen, flüchtete dann aber. Auch hier missachtete der Flüchtende vielfach rücksichtslos die Regeln des Straßenverkehrs. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Vor einem Haus in der Straße "Alter Markt" ließ der Mindener seinen Wagen zurück und flüchtete in an angrenzendes Haus. Hinzugerufene Unterstützungskräfte umstellten das Gebäude. Hier konnte der Mann in einer Wohnung lokalisiert werden. Da diese aber nicht freiwillig geöffnet wurde, alarmierte man zur Türöffnung die Feuerwehr Rahden. In der Folge konnte der Flüchtige in der Wohnung gestellt werden. Den BMW stellten die Einsatzkräfte sicher und ließen ihn abschleppen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell