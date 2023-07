POL-MI: Dieseldiebe bedienen sich auf Parkplatz

Lübbecke (ots) - Eine deutlich unter alkoholeinflussstehende Autofahrerin hat am frühen Montagabend in Lübbecke andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Nach Zeugenaussagen befuhr die 39-Jährige gegen 18:30 Uhr die B65 aus der Innenstadt kommend in Richtung Hille und geriet dabei immer wieder in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß mit dem VW-Touran der Frau zu ...

