Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierte Autofahrerin gefährdet Verkehrsteilnehmer

Lübbecke (ots)

Eine deutlich unter alkoholeinflussstehende Autofahrerin hat am frühen Montagabend in Lübbecke andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Nach Zeugenaussagen befuhr die 39-Jährige gegen 18:30 Uhr die B65 aus der Innenstadt kommend in Richtung Hille und geriet dabei immer wieder in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß mit dem VW-Touran der Frau zu vermeiden, mussten entgegenkommende Fahrzeuge auf den Gehweg ausweichen.

Erst nach permanentem Hupen einer hinter ihr fahrenden Zeugin brachte die Tatverdächtige ihren Wagen schließlich an einer Bushaltestelle im Bereich Kalberkamp in Gehlenbeck zum Stehen. Hier konnte die Hinweisgeberin durch beherztes Eingreifen die Weiterfahrt verhindern.

Die Kontrolle durch die zeitgleich eingetroffenen Einsatzkräfte gestaltete sich schwierig. Zunächst konnte die Fahrzeugführerin ihr Auto aufgrund ihrer Alkoholisierung nur mit Mühe verlassen. Ein freiwillig angebotener Atemalkoholtest schlug mehrfach fehl, sodass die Frau aus Hille mit dem Streifenwagen auf die Polizeiwache Lübbecke gebracht wurde. Hier konnte ein Arzt eine Blutprobe entnehmen.

Der Führerschein der Frau wurde im Anschluss beschlagnahmt, das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr untersagt.

