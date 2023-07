POL-MI: Autofahrer kollidiert beim Abbiegen mit Motorrad

Petershagen / Hille (ots) - Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer aus Hille am Samstagvormittag bei einem Alleinunfall in Petershagen-Lahde erlitten. Der 68-Jährige war gegen 10.20 Uhr auf der L770 in Richtung Stadthagen unterwegs, als er kurz hinter der B482 auf gerader Strecke, ohne Fremdeinwirkung, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke prallte. Hierbei zog sich der Biker schwere Verletzungen ...

mehr