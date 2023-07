Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw überschlagen - Fahrerin verletzt

Stemwede (ots)

Am Freitag Nachmittag befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Auto die Straße Alter Postweg (L 770) in Stemwede-Twiehausen in Richtung Westen. Gegen 15:15 Uhr kam die Stemwederin mit ihrem Mazda in Höhe der Einmündung Nobbenort nach links von der Straße ab. Der Wagen kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach im Straßengraben zum Liegen. Die junge Frau konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien. Sie verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Bergung des stark unfallbeschädigten Fahrzeugs wurde die L770 gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

