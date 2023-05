Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: F_BMA - Vollalarm - ausgelöste Brandmeldeanlage

Werne (ots)

17.05.2023 > 05:03 Uhr - 06:00 Uhr

Die Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Mittwochmorgen um 05:03 per Vollalarm über digitalem Meldeempfänger in die Straße Am See in Werne alarmiert. Im St. Christophorus-Krankenhaus hatte ein Brandmelder im EDV Raum eine automatische Feuermeldung ausgelöst. Rund fünfzig Feuerwehrleute machten sich mit 9 Fahrzeugen auf den Weg zum Krankenhaus. Vorort konnte eine Verrauchung im Auslösebereich festgestellt werden. Der genaue Auslösegrund war jedoch nicht zu ermitteln. Es wird ein technischer Defekt in einem elektrischen Bauteil vermutet. Die Feuerwehr scannte mit einer Wärmebildkamera jedes technische Gerät im Raum und untersuchte auch die Umgebung, angrenzende Räume und Lüftungsschächte. Es ließ sich kein Defekt oder eine erhöhte Temperatur erkennen und alle Geräte funktionierten nach wie vor einwandfrei. Der Bereich wurde mit einem Hochdrucklüfter belüftet. Mit der Auflage der intensiven Beobachtung des betroffenen Raumes und seiner Geräte wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Dieser Einsatz war um 6 Uhr beendet.

