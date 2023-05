Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Feueralarm an der Kardinal-von-Galen-Schule

Werne (ots)

Als die Einsatzkräfte am Dienstag, den 09.05.2023 um 09:30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn an der Kardinal-von-Galen-Schule in Werne-Stockum eintrafen, hatten die Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern bereits das Gebäude verlassen.

Grund dafür war eine geplante Räumungsübung, bei der die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte, das Verhalten im Brandfall proben und sich geordnet in Zweierreihen an den dafür gekennzeichneten Sammelplätzen auf dem Gelände einfinden sollen.

Unser stellvertretender Leiter der Feuerwehr und ersteintreffender Einsatzleiter Jörg Mehringskötter erkundigte sich direkt nach seiner Ankunft, ob alle Personen bereits das Gebäude verlassen haben. Alle Schülerinnen und Schüler haben das Gebäude ordnungsgemäß verlassen, bis auf zwei Lehrkräfte, die sich an einem Fenster im ersten Obergeschoss bemerkbar gemacht haben.

Sofort wurde die Drehleiter, die im Löschzug Mitte stationiert ist, zur "Menschenrettung" eingesetzt. Ein Kamerad steuerte den Rettungskorb direkt an das Fenster im ersten Obergeschoss und "rettete" somit unter lautem Jubeln der Grundschülerinnen und Grundschüler die beiden Lehrkräfte.

Nachdem diese wohlbehalten wieder richtigen Boden unter den Füßen hatten, konnte die Übung erfolgreich beendet werden.

