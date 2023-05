Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_1 - LG2 - LZ1 - Flächenbrand

Werne (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden die Löschgruppe Langern und der Löschzug Mitte um 15:29 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - Flächenbrand" in die Varnhöveler Straße in Werne Varnhövel alarmiert.

Vor Ort brannte eine Fläche mit Stroh von ca. 100 Quadratmetern. Umgehend wurde ein Löschangriff aufgebaut und es gingen zwei Trupps zur Brandbekämpfung mit jeweils einem C-Rohr vor. Die Wasserversorgung vor Ort gestaltete sich etwas schwierig. Der nächstgelegene Hydrant war ca. 2 Kilometer von der Einsatzstelle entfernt. Es wurde mit einem Löschfahrzeug ein Pendelverkehr eingerichtet, sodass dieses immer von der Einsatzstelle zum Hydranten gefahren ist, um wiederum Wasser vom Hydranten zur Einsatzstelle bringen zu können. Zur besseren Brandbekämpfung rüstete sich ein Trupp mit Atemschutz aus und nahm einen Löschangriff im verrauchten Bereich vor. Die Brandbekämpfung gestaltet sich bei Stroh immer ein wenig schwierig, da Stroh sehr dicht gepresst bzw. zusammengelegt werden kann, sodass man dieses erst auseinanderziehen muss, um einen guten Löscherfolg zu erzielen. Aufgrund dessen wurde das Stroh abschließend noch mit einem Schaumteppich überdeckt, damit keine Brandstellen wieder entfachen können. Der Einsatz konnte nach den Aufräumarbeiten um ca. 18:00 Uhr beendet werden.

Im Einsatz waren 23 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen [2-LF10-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1] sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell