FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - Altkleidercontainer brennt

26.04.2023 > 21:53 Uhr - 22:30 Uhr

Die freiwilligen Kräfte des Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurden am Mittwochabend um 21:53 Uhr mit dem Stichwort "FEUER_1 - Altkleidercontainer brennt" in die Ottostrasse in Werne gerufen. Durch den Angriffstrupp des Hilfeleistungslöschfahrzeuges wurde unter Atemschutz der Kleidercontainer mit Wasser abgelöscht. Mit Hilfe des Trennschleifers wurde die mit einem Schloss gesicherte Tür des Container geöffnet und der Inhalt entleert. Die verbannten Kleidungsrückstände wurden mit der sogenannten Dunkhake auseinander gezogen und abgelöscht. Mit der Wärmebildkamera wurde nach Glutnestern gesucht um diese gezielt abzulöschen. Die Polizei informierte den Eigentümer des Containers über den Brandschaden. Der Bereich der Ottostraße wurde für die Löscharbeiten für circa 30 Minuten teilweise gesperrt. Im Einsatz waren 18 freiwillige Kräfte mit drei Fahrzeugen sowie die Polizei aus Werne. Nachdem die Gerätschaften gesäubert, das Wasser im Löschfahrzeug aufgefüllt und die Atemschutzgeräte für den nächsten Einsatz wieder einsatzbereit gemacht wurden, war um 22:30Uhr Einsatzende für die freiwilligen Kräfte.

