Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_4 - LG2 - ABC ZUG NRW - Überörtliche Hilfe

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

30.03.2023 > 01:53 Uhr - 13:00 Uhr

Um kurz vor ein Uhr am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Unna zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Es war ein Feuer in einem metallverarbeitenden Betrieb in einem Industriegebiet in Unna ausgebrochen.

Das Feuer drohte auf ein angrenzenden Gebäudeteil überzugreifen. Die Feuerwehr Unna forderte aus dem Kreisgebiet weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung an.

Am Donnerstagmorgen um 01:53Uhr wurde daraufhin die Löschgruppe Langern und der Löschzug 1 Stadtmitte alarmiert.

Noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle nach Unna wurde durch die Einsatzleitung in Unna der ABC Zug NRW zur Einsatzstelle alarmiert.

Da sich der ABC Zug NRW aus den Kräften der Feuerwehr Selm, Bergkamen und Werne zusammensetzt und diese bereits teilweise im Einsatz waren, wurde umdisponiert und der ABC Zug NRW Kreis Unna sammelte sich erst an der Wache des LZ1 Stadtmitte in Werne.

Nachdem die vorhandenen Einsatzkräfte ihren Qualifikationen entsprechend aufgeteilt wurden, setzte sich der Zug aus in Summe sieben Fahrzeugen und ca. 30 Einsatzkräften um ca. 3:30 Uhr in Bewegung. Das erste Zwischenziel war der Bereitstellungsraum Kessebürener Weg / Ecke Max Planck Strasse in Unna. Nach der Anmeldung im Bereitstellungsraum bekam der ABC Zug sowie die Kräfte aus Langern die Aufgabe das kontaminierte Löschwasser aufzufangen und mit externen Entsorgungsfirmen abzupumpen. Dafür wurde ein Dekontaminationsplatz für die in Schutzkleidung agierenden Einsatzkräfte eingerichtet und im Anschluss Dichtkissen in der Kanalisation gesetzt. Bis in die frühen Morgenstunden wurde das zurückgehaltene kontaminierte Wasser dann durch eine Fachfirma abgepumpt und abtransportiert. Die Löschgruppe aus Langern konnte gegen 7 Uhr in der Früh aus dem Einsatz entlassen werden. Der ABC Zug NRW vom Kreis Unna verblieb noch bis ca. 12 Uhr an der Einsatzstelle im Industriegebiet und unterstützte die Arbeiten. Im Anschluss wurden noch Säuberungsarbeiten der Gerätschaften und Personal durchgeführt. Um 13Uhr konnte der Kreisleitstelle in Unna Einsatzende gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell