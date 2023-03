Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: 16.03.2023 > 10:10 Uhr - 11:15 Uhr TH_PERSON_KLEMMT - LZ1 - VU, PKW im Graben, Person im PKW eingeschlossen

Werne (ots)

Um 10:10 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte mit dem Einsatzstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - VU, PKW im Graben, Person im PKW eingeschlossen" zur Varnhöveler Straße in Werne - Varnhövel alarmiert. Es wurde gemeldet, dass es zu einem Verkehrsunfall mit einer im Fahrzeug eingeschlossenen Person auf der Varnhöveler Strasse gekommen war. Die Erkundung ergab das glücklicherweise keine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der Rettungsdienst aus Werne versorgte beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bereits eine verletzte Person im Fahrzeug. Ein PKW war von der Straße abgekommen und befand sich durch eine Feldeinfahrt gestoppt, beschädigt schräg im Graben. Aufgrund der Verletzungen und der durch den Graben blockierten Fahrertür, wurde der Fahrer mittels Spineboard schonend durch das Seitenfenster aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz mittels Feuerlöscher und Schnellangriff vom Hilfeleistungslöschfahrzeug sicher. Sicherheitshalber wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Da keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr einzuleiten waren, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankehaus transportiert. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Werne, der Rettungsdienst, der Notarzt aus Werne, sowie die Polizei und der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen. Die Varnhöveler Straße war für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna um 11:15 Uhr mitgeteilt werden.

